Мурашко призвал усилить ответственность целевиков

Это необходимо для решения проблемы дефицита медиков, подчеркнул министр здравоохранения РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Необходимо увеличить размер штрафов студентам программ медицинского образования, обучающихся по целевому договору, это усилит ответственность таких студентов. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Совершенствования нормативно-правового регулирования подготовки специалистов [можно достичь с помощью] усиления ответственности "целевиков": это увеличение штрафов за несоблюдение условий "целевого" договора; возможность дальнейшего обучения "целевика" в ординатуре только по целевому договору и только с тем же заказчиком", - следует из презентации Мурашко, представленной на Х Съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

Унификации образовательного процесса можно достичь с помощью единого регулирования медицинского и фармацевтического образования в ординатуре. А для совершенствования системы трудоустройства необходимо регулирование трудоустройства выпускников в медицинские организации и установление предельных объемов подготовки по программам ординатуры.

"Хочу отметить, что мы увеличили цифры контрольных приемов. Целевая подготовка специалистов показывает хорошие результаты. Но тем не менее, мы видим, что есть проблемы непосредственно по возвращению к рабочим местам", - рассказал министр.