Под Уфой четыре села остались без воды

Причиной стало повреждение водовода электриками

УФА, 24 октября. /ТАСС/. Жители четырех сельсоветов в Уфимском районе в Башкирии остались без воды из-за повреждения водовода. Об этом сообщил глава администрации района Николай Ельников.

Последствия аварии коснулись жителей Булгаковского, Чесноковского, Ольховского и Зубовского сельсоветов, уточнил он.

"При производстве работ по строительству высоковольтной линии подрядчиком ООО "Башкирэнерго" был поврежден водовод. В результате данные сельсоветы остались без водоснабжения. В настоящее время бригада ООО "ЖКХ Шемяк" проводит аварийно-восстановительные работы", - написал Ельников в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в села организован подвоз технической воды. Также подвоз воды организован во все детские сады на территории этих сельсоветов.