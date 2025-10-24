В Новосибирске приступили к созданию сквера имени композитора Эдуарда Артемьева

Завершить благоустройство планируется в 2027 году

НОВОСИБИРСК, 24 октября. /ТАСС/. Работы по созданию сквера имени композитора Эдуарда Артемьева начались на его малой родине в Новосибирске. Завершить благоустройство планируется в 2027 году, сообщили ТАСС в мэрии города.

Артемьев умер в конце 2022 года. В 2023 году на родине композитора в Новосибирске впервые прошел международный конкурс-фестиваль, который открыл его друг Никита Михалков. В 2024 году вице-мэр города Анна Терешкова в беседе с ТАСС сообщала, что уже в 2025 году запланировано создание сквера имени композитора.

"Да, застройщик приступил к работам в этом году в своей части", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что срок реализации проекта первой очереди благоустройства сквера - 2025-2026 годы. Второй этап благоустройства запланирован провести силами подведомственного учреждения департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска в 2027 году. "При условии выделения дополнительных лимитов финансирования", - уточнили в муниципалитете.

Сквер, создаваемый на частные средства, появится в Заельцовском районе Новосибирска, где проживает почти 150 тыс. человек. Он будет располагаться на территории старой парковой зоны рядом с бывшим городским аэропортом. Ранее его площадь оценивалась в 1,5 га. Разработчик проекта - архитектурное бюро Landmark Architects, которое занималось созданием успешного проекта благоустройства территории жилого комплекса на правом берегу Оби. Ранее вице-мэр города сообщала, что в сквере можно будет услышать музыку композитора.

Эдуард Артемьев считается одним из первых советских композиторов, работавших в жанре электронной музыки. В 1960-1990 годах написал музыку к более чем тридцати постановкам для Театра им. Моссовета, Государственного академического Малого театра и других. Кроме того, композитор написал музыку к более чем 200 фильмам. Артемьев - четырежды лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, а также престижных российских кинопремий, таких как "Ника" и "Золотой орел". В 2017 году был удостоен российской театральной премии "Золотая маска" в номинации "Работа композитора в музыкальном театре". В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин присвоил композитору звание Героя Труда. В декабре 2022 года композитор умер.