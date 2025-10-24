Bloomberg: принадлежавшую Наполеону бриллиантовую брошь выставили на аукцион

Торги пройдут 12 ноября в Женеве

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Уникальная бриллиантовая брошь, принадлежавшая императору Франции Наполеону I (1769-1821) и, по преданию, найденная после битвы при Ватерлоо, будет впервые выставлена на торги аукционного дома Sotheby’s. По оценке специалистов, стоимость изделия составит от $150 до 250 тыс., сообщает агентство Bloomberg.

Согласно его информации, речь идет о редком украшении, предположительно оставленном самим Наполеоном при отступлении после поражения в 1815 году. Впоследствии драгоценность перешла к королю Пруссии Фридриху Вильгельму III и на протяжении веков хранилась в династии Гогенцоллернов. Украшение было изготовлено, предположительно, в 1810 году в одном из парижских ателье. Последние несколько лет оно находилась в частной коллекции.

В центре круглой броши находится овальный бриллиант весом более 13 карат, он окружен почти сотней алмазов различной формы и размера. Аукцион пройдет 12 ноябре в Женеве.

Битва при Ватерлоо 1815 года стала последним крупным сражением Наполеона Бонапарта, пытавшегося вернуть власть во Франции после возвращения из ссылки на острове Эльба. Союзнической армии удалось разбить войска французского полководца. Потери армии Наполеона составили почти 25 тыс. человек, Пруссии - 8 тыс., объединенных войск Великобритании, Нидерландов, Бельгии и ряда немецких герцогств под командованием фельдмаршала Веллингтона - 15 тыс.

После сражения Наполеон сдался в плен британским войскам, повторно отрекся от престола и был сослан на остров Святой Елены, где впоследствии умер.