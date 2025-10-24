Башкирия внесет в ГД законопроект, уточняющий сроки отмены дарения имущества

Депутаты подготовили проект федерального закона "О внесении изменений в статью 578 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации"

УФА, 24 октября. /ТАСС/. Государственное Собрание - Курултай Башкирии планирует внести в Государственную Думу проект федерального закона о порядке отмены дарения имущества в случае смерти одаряемого. Согласно законопроекту, отмена дарения будет проводиться в сроки, предусмотренные Гражданским кодексом РФ для принятия наследства наследниками, то есть в течение шести месяцев, сообщается в Telegram-канале Госсобрания.

Депутаты подготовили проект федерального закона "О внесении изменений в статью 578 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации". Документ касается порядка отмены дарения имущества в случае, если даритель переживет одаряемого. Как рассказал председатель Госсобрания Константин Толкачев, сегодня в такой ситуации даритель может вернуть себе имущество в одностороннем порядке при условии, если в договоре дарения есть соответствующий пункт.

"Проблема в том, что сроки для возвращения имущества законом не определены, это порождает правовые сложности. Например, если даритель долго не оформляет возврат квартиры, наследники могут счесть ее своей - продать или заложить, не зная, что у первоначального владельца есть право вернуть собственность. Мы предлагаем установить предельный срок реализации такого права, в этом случае наследники и заинтересованные лица будут точно знать, вернет ли даритель недвижимость себе или она окончательно перейдет в наследственную массу. Это предотвратит возможные судебные споры в будущем", - отметил Толкачев.