В Курской области после атаки ВСУ восстановили электроснабжение

Идет процесс подключения отопления

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 24 октября. /ТАСС/. Электроснабжение, которое было нарушено в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), восстановлено в приграничном Рыльске Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Нарушенное в результате атаки вражеских беспилотников электроснабжение в Рыльске восстановлено. Аварийные бригады в кратчайшие сроки вернули подачу электричества в восточный микрорайон города и село Октябрьское", - написал он, добавив, что все потребители запитаны.

Идет процесс подключения отопления. Хинштейн поблагодарил курских энергетиков за оперативную и слаженную работу. "Они всегда на посту, готовые выполнять самые сложные задачи в непростых условиях сегодняшнего дня", - добавил глава региона.