Фестиваль цифрового образовательного контента пройдет в 10 городах РФ

Разработчики расскажут, как вовлекать учеников в выполнение заданий в онлайн-формате

КАЗАНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Фестиваль цифрового образовательного контента пройдет в 10 городах России. Он объединит порядка 8 тыс. школьников и учителей, сообщили ТАСС в пресс-службе университета Иннополис, который выступает организатором мероприятия.

"Серия бесплатных образовательных мероприятий для преподавателей, учащихся 5-11 классов и их родителей пройдет 25 октября - 11 ноября в школах и вузах Иннополиса, Челябинска, Омска, Барнаула, Нижнего Новгорода, Грозного, Иркутска, Хабаровска, Архангельска и Красноярска", - сообщили в пресс-службе, добавив, что фестиваль объединит порядка 8 тыс. учителей и учеников.

По данным пресс-службы, разработчики образовательного контента расскажут, как вовлекать учеников в выполнение заданий в онлайн-формате.

"На фестивале эксперты проекта "Моя школа" познакомят преподавателей с возможностями универсальной библиотеки цифрового образовательного контента - онлайн-платформы с интерактивными заданиями и тестами, разработанной университетом Иннополис", - говорится в сообщении.

Кроме того, пройдут мастер-классы по применению цифровых материалов в обучении. Их проведут специалисты Skysmart, Якласс, Мобильного электронного образования, Фоксфорд, Глобаллаб, Экзамен-медиа, iSmart и других компаний-партнеров фестиваля. Посмотреть лекции и мастер-классы в прямом эфире сможет любой желающий.

Организатором выступает Университет Иннополис при поддержке Минцифры и Минпросвещения России. Образовательный проект "Моя школа" - часть федерального проекта "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" в рамках государственной программы "Информационное общество". Стартовал в 2025 году.