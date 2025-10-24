Студенческим семьям УрФУ увеличат выплату при рождении ребенка

Ее размер составит до 100 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Размер единовременной выплаты для семей Уральского федерального университета (УрФУ) при рождении ребенка, где хотя бы один родитель - студент очной бюджетной формы обучения вуза и гражданин РФ в возрасте до 35 лет, поднимут с 17 тыс. до 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ.

"100 тыс. рублей единовременно будут получать студенческие семьи УрФУ при рождении ребенка - с такой инициативой выступил и. о. ректора Илья Обабков. <…> Мера поддержки коснется и продолжающих учебу в университете семей, которые уже получили выплату в 2025 году, но в меньшем размере", - рассказали в УрФУ.

Ранее выплата студенческим семьям вуза при рождении ребенка достигала 17 тыс. рублей. Уточняется, что это дополнительная мера к федеральной поддержке студенческих семей.