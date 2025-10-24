В Подмосковье более 37 тыс. человек обучились в школах будущих родителей

Занятия проводятся бесплатно

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Свыше 37 тыс. жителей Московской области прошли обучение в школах будущих родителей. Занятия проводятся бесплатно опытными медицинскими специалистами, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Период беременности, подготовки к родам и первым месяцам жизни новорожденного очень волнительный для будущих родителей. Поэтому важно, чтобы опытные специалисты рассказали им об основах ухода, послеродовом периоде и развеяли их страхи и сомнения. Занятия в школах будущих родителей проводятся абсолютно бесплатно. С начала этого года такой возможностью воспользовались уже более 37 тыс. человек", - привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе рассказали, что будущим родителям доступно бесплатное обучение в специальных школах. Они работают в родовспомогательных учреждениях региона, а занятия проводят опытные акушеры-гинекологи, неонатологи, перинатальные психологи и другие специалисты.

Как добавили в министерстве, вся информация о системе родовспоможения в регионе представлена на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье".