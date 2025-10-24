ТАСС: управляющий Блиновской просит вернуть ей более 10 убыточных компаний

Речь о таких компаниях, как "Оливия групп", "Аквакультура", "Рыбная история", "Подари мечту", "Нембус", "Дог осьминог", "Сады Адыгеи", "Алмаз", "ГУФО", "Океан молодости" и "Праймфуд"

МОСКВА, 24 октября./ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению просьбу финансового управляющего Елены Блиновской о восстановлении прав собственности на 100% долей в более чем 10 компаниях блогера и ее мужа. Как уточнил ТАСС один из юристов Блиновских, все эти компании убыточны.

"Арбитражный суд Москвы получил ходатайства финансового управляющего Ознобихиной М. Н., которая просит инстанцию восстановить права собственности на 100% долей более 10 компаний, принадлежащих Елене Олеговне и ее мужу. Однако все эти компании на сегодняшний день убыточны, поэтому вернуть денежные средства в конкурсную массу маловероятно", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о таких компаниях, как "Оливия групп", "Аквакультура", "Рыбная история", "Подари мечту", "Нембус", "Дог осьминог", "Сады Адыгеи", "Алмаз", "ГУФО", "Океан молодости" и "Праймфуд". "Обязательства Блиновских перед налоговой на текущий момент составляет 1 168 032 695,52 рубля", - напомнил юрист.

Как сообщалось ранее, Ознобихина попросила Арбитражный суд признать имущество отца, матери и брата осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств Елены Блиновской активами блогера для погашения ее долга по банкротству. Финансовый управляющий попросила также признать активами Блиновской недвижимость, которую она никогда не приобретала и никакого отношения к ней не имеет, комментировали юристы блогера. Речь идет о признании активами Елены Блиновской квартиры ее родителей в Ярославле, которые приватизировали ее, когда дочери исполнилось 13 лет. Вместе с тем еще этим летом общая сумма активов семьи блогера могла составлять на рынке недвижимости от 400 млн рублей до 600 млн рублей.