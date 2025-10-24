Губернатор Челябинской области возложил цветы в память о погибших в Копейске

Алексей Текслер отметил, что следствие установит причины произошедшего

ЧЕЛЯБИНСК, 24 октября. /ТАСС/. Цветы к мемориалу в городе Копейске Челябинской области возложил губернатор региона Алексей Текслер в память о погибших при взрыве, произошедшем поздно вечером 22 октября на одном из местных заводов. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"День траура по погибшим в результате взрыва на предприятии в Копейске. Возложил цветы к мемориалу, поговорил с работниками и жителями города. Следствие обязательно установит причины произошедшего. Наша задача - помочь пострадавшим, позаботиться о родных и близких погибших", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщалось, что местные жители возлагают цветы к памятнику-танку в парке Победы в память о погибших гражданах. Этот танк в мае 2025 года коллектив завода, на котором произошла трагедия, подарил городу.