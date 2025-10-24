Автопробег ко Дню флага ДНР прошел по восстановленному после обстрелов шоссе

В акции приняли участие более двух десятков автомобилей

© Сергей Гаврилюк/ ТАСС

ДОНЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Народная дружина ДНР организовала автопробег ко Дню флага республики, который отметят 25 октября. Более двух десятков автомобилей проехали по центру Донецка и Ясиноватскому шоссе, передает корреспондент ТАСС.

"Автопробег проводится на регулярной основе, мы его проводим каждый год, и не только мы это делаем к этой дате. Сегодня у нас порядка 25 автомобилей. Это представители молодежных организаций, это представители спортивных федераций, автолюбители и, конечно, просто неравнодушные граждане", - сказал ТАСС руководитель Народной дружины ДНР Артур Гасанов.

Акция началась у главного воинского мемориала шахтерской столицы - памятника "Твоим освободителям, Донбасс". Колонна проследовала по центральной улице Артема, после - по Ясиноватскому шоссе. "С 2014 года этот участок дороги (Ясиноватское шоссе - прим. ТАСС) обстреливался очень плотным огнем со стороны военных формирований Украины, но благодаря слаженным действиям Минобороны РФ, благодаря нашему верховному главнокомандующему Владимиру Путину эта трасса освобождена от неонацистов", - отметил собеседник агентства.

Долгие годы дорога была в зоне досягаемости артиллерии противника, а в последнее время - беспилотников. Сейчас трасса восстановлена и открыта для проезда. Участники акции увидели в этом особый символизм - защитники Донбасса с 2014 года стремились сделать жизнь в регионе безопасной, оградив мирное население от ударов ВСУ.

"Флаг ДНР - это символ свободы народа Донбасса, в первую очередь. Это тот символ, с которым наши братья по оружию идут в бой, который они устанавливают на администрациях освобожденных населенных пунктов, тот флаг, который ассоциируется с нашей борьбой и нашей победой, которая обязательно будет", - сказал журналистам замруководителя Народной дружины Владимир Степанов.

День флага ДНР отмечается ежегодно 25 октября.