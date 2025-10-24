Россияне на горе в Непале находятся в приемлемом состоянии

На момент последнего сеанса связи они выбирали оптимальный маршрут для дальнейшего пути, сообщила ТАСС главный редактор издания Mountain.ru Анна Пиунова

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Российские альпинисты, находящиеся на спуске с непальской горы Манаслу, устали после восхождения, но находятся в адекватном состоянии. На момент последнего сеанса связи они выбирали оптимальный маршрут для дальнейшего пути, сообщила ТАСС главный редактор издания Mountain.ru Анна Пиунова, которая поддерживает связь с группой.

"Ребята уставшие, что нормально после сложного первопрохода на восьмитысячник, но абсолютно адекватно оценивают обстановку. Продукты, газ, силы есть", - сказала Пиунова.

Она добавила, что также у группы стабильная связь.

"Каждый день с ребятами общаемся. Вчера выбирали оптимальный маршрут спуска, сейчас им важно быстро сбросить высоту. Есть два варианта, у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы", - уточнила собеседница агентства.

В пятницу Telegram-канал Shot сообщил, что альпинисты застряли на вершине Манаслу в Непале и не могут спуститься с высоты 8 163 м уже несколько дней. В Федерации альпинизма России опровергли информацию о чрезвычайной ситуации. По данным ФАР, группа находится на спуске - на высоте порядка 7 500 - 7 600 м, там действительно низкая видимость, но пока ситуация штатная, альпинисты к ней подготовлены и оснащены всем необходимым.

Ранее основатель клуба "Эльбрус эксперт" Сергей Сотников рассказал ТАСС, что группа российских альпинистов совершила восхождение на одну из высочайших гор мира Манаслу (8 163 м), проложив новый маршрут - а это значимо для всего мирового альпинизма. По данным на 23 октября, группа успешно спустилась в лагерь, который был разбит на высоте, перед последним участком восхождения.