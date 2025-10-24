Трутнев: центр "Воин" должен стать фундаментом развития патриотического воспитания

Филиалы "Воина" действуют в 21 регионе России, в том числе в Донбассе и Новороссии

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" должен стать фундаментов развития патриотического воспитания в России. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Считаю, что "Воин" может и должен стать одним из фундаментов развития патриотического воспитания в России. Прошу всех руководителей филиалов совместно с исполкомом РСБИ организовать работу по спортивной подготовке, обучению рукопашному бою", - сказал он на конференции Российского союза боевых искусств (РСБИ).

По его словам, филиалы "Воина" действуют в 21 регионе РФ, в том числе в Донбассе и Новороссии. "Обучение ведется по девяти направлениям, включая новое - снайпинг. За два года через центр прошли 55 тыс. курсантов", - сказал он.

Центр "Воин" представлен в 21 регионе России и объединяет около 400 инструкторов, многие из которых являются участниками спецоперации. Проводятся занятия по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности РФ, пилотирование БПЛА, основы тактической медицины и военно-спортивные игры. Образовательные программы центра рассчитаны на юношей и девушек от 14 до 35 лет.