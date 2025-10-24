Антон Рычагов возглавил отдел по делам участников СВО в Дагестане

Новая структура будет работать в сфере соцподдержки ветеранов специальной военной операции и их семей

МАХАЧКАЛА, 24 октября. /ТАСС/. Участник программы "Доблесть гор" Антон Рычагов возглавил отдел по делам ветеранов и участников СВО в структуре администрации главы и правительства Республики Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о создании отдела по делам ветеранов и участников СВО в структуре администрации главы и правительства республики.

"Антон Рычагов, участник программы "Доблесть гор", назначен начальником отдела по делам ветеранов и участников СВО в структуре администрации главы и правительства республики. Отдел создан в целях организационного, документационного, экспертно-консультативного и информационно-аналитического обеспечения деятельности главы Дагестана, председателя правительства республики, руководителя администрации главы и правительства региона, курирующего заместителя председателя правительства по вопросам государственной политики в области социальной поддержки ветеранов и военнослужащих - участников СВО и членов их семей",- говорится в сообщении.

Антон Рычагов - подполковник, кавалер ордена Мужества, ветеран специальной военной операции. Он окончил Рязанский институт воздушно-десантных войск. В разные годы был командиром десантно-штурмового взвода, преподавателем в центре подготовки Северо-Кавказского военного округа, заместителем командира отряда, заместителем командира 177-го отдельного полка по воздушно-десантной подготовке, начальником воздушно-десантной службы морской пехоты Каспийской флотилии. Ордена Мужества удостоен за проявленное мужество при освобождении населенного пункта Благодатное ДНР.