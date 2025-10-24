Сотрудникам и студентам КФУ выплатят по 100 тыс. рублей за рождение ребенка

Ректор вуза Ленар Сафин выразил надежду, что мера станет существенным подспорьем для молодых родителей

КАЗАНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Единовременная выплата в 100 тыс. рублей предусмотрена для студентов и сотрудников Казанского федерального университета (КФУ) по случаю рождения ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ со ссылкой на ректора вуза Ленара Сафина.

"В рамках комплексной социальной политики нашего вуза мы запустили программу поддержки молодых семей среди студентов и сотрудников. Данная программа подразумевает единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей по случаю рождения ребенка. Эта инициатива не просто одна из многих социальных льгот. Это осознанный и стратегический вклад в наше общее будущее", - приводит слова Сафина пресс-служба.

Он отметил, что необходимо создать максимально благоприятные условия, чтобы рождение ребенка было сопряжено не с трудностями, а с уверенностью в завтрашнем дне. "Искренне надеюсь, что эта мера станет существенным подспорьем для молодых родителей", - приводит его слова пресс-служба.

23 октября на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила работу Минобрнауки РФ и ректоров вузов по поддержке студенческих семей. В частности, она подчеркнула, что утвержден неснижаемый стандарт поддержки студенческих семей, принимаются конкретные меры.