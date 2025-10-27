Статья

Однушка без "бабушкиного ремонта": как сегодня выглядит типичная квартира в аренду

Российский рынок аренды жилья стремительно меняется. Если раньше в ходу были "бабушкины" квартиры, то сегодня арендаторы предпочитают современные интерьеры и технику. В составе арендаторов также произошли изменения — все чаще у них нет детей, они живут с питомцами и работают удаленно. Как выглядит среднестатистическая съемная квартира и кто ее арендует, ТАСС разбирался вместе с риелторами

Золотой стандарт

Самыми востребованными на российском рынке аренды оказались однокомнатные квартиры площадью 40,3 кв. м и стоимостью 42,2 тыс. рублей в месяц, рассказала в беседе с ТАСС руководитель департамента аналитики и консалтинга "НДВ супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева. Такие квартиры "разбирают" быстрее.

Размер выбираемых квартир во многом зависит от арендодателя и месторасположения: в центральных частях городов из-за более высокой стоимости аренды люди предпочитают жилье площадью около 30 кв. м. Ищущие квартиру в более отдаленных районах готовы пожертвовать расстоянием ради просторной площади, пояснила ТАСС директор департамента аренды федеральной компании "Этажи" Ольга Павлинова.

В целом по РФ наиболее просторные однушки арендуют в Новосибирске (в среднем 45 кв. м), Краснодаре (44 кв. м) и Нижнем Новгороде с Казанью (в среднем по 42 кв. м соответственно), уточнили в "НДВ супермаркет недвижимости". Самые маленькие — средней площадью по 38 кв. м — в Ростове-на-Дону, Омске, Уфе, Челябинске и Воронеже, а также в Москве (38,2 кв. м).

Не "бабушкин" ремонт

Арендаторы все чаще выбирают квартиры с современными отделкой, мебелью и техникой. Жилье с устаревшим ремонтом пользуется спросом реже. "Бабушкин" интерьер с коврами, полированными шкафами и тяжелыми гардинами уходит в прошлое — такие варианты воспринимаются как временное решение и сдаются только при низкой ставке", — рассказали в агентстве "Миэль".

Отпугивает не возраст ремонта, а общее впечатление: грязь, поломанная техника, обшарпанные стены. Косметический ремонт и генеральная уборка могут добавить 8–10 тыс. руб. к ежемесячной арендной плате.

Полностью укомплектованное жилье с хорошим ремонтом из-за более стабильного спроса сдается порой на 15–20% дороже, чем аналогичное с "бабушкиным ремонтом", при этом арендаторы съезжают реже, заметили в федеральной компании "Этажи". Не очень свежее жилье сдается на волне дефицита предложения, но как только рынок начинает восстанавливаться, арендаторы нередко ищут более комфортные варианты.

Дальше — лучше?

Несколько лет назад арендаторы тяготели к центральным частям городов и популярным районам. В последние два-три года на фоне повышения ставок аренды они ориентируются прежде всего на цену и готовы рассмотреть спальные районы, где выбор больше и цены ниже, отмечают в федеральной компании "Этажи".

"Особенно популярны новые жилые комплексы с благоустроенными дворами, магазинами и школами поблизости", — рассказала в беседе с ТАСС эксперт по аренде жилья агентства "Миэль" Мария Жукова, рассуждая о преимуществах жилья в спальных районах.

С котом, но без детей

Эксперты сошлись во мнении, что среднестатистический арендатор жилья в России — человек 25–45 лет, с частично удаленной работой, без детей, но с питомцами, снимающий квартиру на один год.

В "Этажах" среди категорий арендаторов выделили молодые пары без детей в возрасте до 30 лет, начинающие совместную жизнь, а также семьи с детьми, купившие квартиру в строящемся доме и временно снимающие жилье. "Есть студенты и просто молодые люди, которые начинают жить отдельно от родителей. Еще одна категория — одинокие люди, сменившие регион работы и пока не имеющие своего жилья. Обычно они снимают студии или однушки, полностью оборудованные для жизни. Молодые семьи с детьми предпочитали двух- и трехкомнатные квартиры, но требования у них часто ниже, поскольку часть мебели и техники они привозят с собой. Арендуют в основном на период до года", — рассказали там.

Среди нанимателей много сотрудников IT-сферы, сообщили в "Миэль". "Отдельная тенденция последних лет — рост спроса на квартиры, где разрешено проживание с животными. Доля таких предложений не уменьшилась, но стало сложнее найти вариант, который устраивает по всем параметрам. Арендаторов с питомцами стало больше, требований к качеству жилья — тоже. Хорошие квартиры с новым ремонтом собственники сдают осторожнее, опасаясь порчи имущества", — заключили эксперты.

Почем съем?

Разброс ставок аренды в крупных городах России большой: средняя минимальная стоимость аренды однушки составляет 14,6 тыс. рублей в месяц, средняя максимальная — 113,1 тыс. рублей в месяц, сообщила Чегодаева. Наиболее бюджетные варианты находятся в Воронеже (в среднем — 25,7 тыс. рублей в месяц), Челябинске (27,8 тыс. рублей в месяц) и Уфе (28,6 тыс. рублей в месяц). Самые дорогие — в Москве (в среднем 78,6 тыс. рублей в месяц), Санкт-Петербурге (56,4 тыс. рублей в месяц) и Екатеринбурге (49 тыс. рублей в месяц).

В "Яндекс аренде" ТАСС сообщили, что в третьем квартале 2025 года около трети арендодателей в российских городах-миллионниках снижали стоимость квартир в объявлениях: доля таких объявлений составила 30,1%, а средняя скидка — 9,2%. Самые большие дисконты на аренду предлагались в Казани (-11,1%), Краснодаре (-10%) и Воронеже (-10%).

Екатерина Ракитина