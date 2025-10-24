В Адыгее в математической олимпиаде участвуют школьницы из РФ и еще двух стран

Мероприятие задумано Адыгейским государственным университетом для популяризации олимпиадной математики

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 24 октября. /ТАСС/. Южно-Российская математическая олимпиада "Ассара" для девочек, которая открылась в Адыгейском государственном университете (АГУ), впервые приобрела международный формат. Ее участницами стали 50 талантливых школьниц из 20 регионов России, а также из Абхазии и Узбекистана, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

В рамках проекта "Приоритет-2030" Адыгейский госуниверситет ставит задачу стать драйвером математического образования на юге России, генерирующим идеи и моделирующим практики для создания математической и цифровой экосистемы.

"Интерес к нашему проекту неуклонно растет, и в этом году участницами олимпиады, которая будет проходить в Майкопе с 24 по 28 октября, стали 50 школьниц - из 20 регионов страны и их сверстницы из Абхазии и Узбекистана. Мероприятие задумано Адыгейским государственным университетом для популяризации олимпиадной математики, повышения интереса к предмету у девочек и укрепления дружеских связей между увлеченными математикой школьницами", - сказали в пресс-службе.

В вузе пояснили, что девочки и мальчики от природы имеют одинаковые математические способности, но под влиянием устоявшихся социальных ожиданий общества в отношении девочек они гораздо реже выбирают точные науки для профессионального развития и их успехи в этой сфере менее заметны. В олимпиадах по математике всегда участвует больше юношей, чем девушек. В математических олимпиадах для девушек, которые проводятся в Китае (CGMO) и Европе (EGMO), могут принять участие ограниченное число девушек из России. Проведение математической олимпиады "Ассара" для девочек станет частью олимпиадного движения, которое поддерживает и развивает Образовательный центр "Сириус". Именно в "Сириусе" в 2022 году и состоялась первая Южно-Российская математическая олимпиада "Ассара" для девочек.

Олимпиада будет проходить в два тура, в каждом из которых участницам предстоит решить четыре задачи. Победительниц определят в двух возрастных категориях - младшая лига (8 класс) и старшая лига (9-10 классы). Оценивать решения будут ведущие представители олимпиадного движения, работу жюри возглавит главный тренер сборной России на Международной математической олимпиаде школьников, руководитель научной лаборатории технологий обучения математическим идеям АГУ Кирилл Сухов.

Помимо соревновательной части, участницы встретятся с народной артисткой Адыгеи Мелеачет Зеховой и президентом Ассоциации кавказской йоги, советником ректора АГУ Зауром Жанэ, пройдет мастер-класс "Рисуем на песке" руководителя творческой студии М.А.Р.С. Мэзаги Тешевой, будут организованы пешеходные экскурсии по Майкопу и посещение природных достопримечательностей региона. Мероприятие проводится при поддержке Сбера и Министерства образования и науки Республики Адыгея. Соорганизаторами выступают республиканская естественно-математическая школа и региональный образовательный центр "Полярис-Адыгея".