Леонид Дзюник опроверг сообщения о своем избиении

Продюсер рассказал, что ему поступали звонки с угрозами

Редакция сайта ТАСС

Леонид Дзюник © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Продюсер Леонид Дзюник сообщил, что информация о его избиении не соответствует действительности. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

"Избиения не было. После эфира программы на телевидении мне поступило два звонка с угрозами, после этого меня увезла скорая, хотя я уже шел на плановую операцию. Больше пока не звонили", - сказал Дзюник. По его словам, он восстанавливается после шестичасовой операции на сердце.

Ранее в сети появились сообщения о том, что продюсер Леонид Дзюник был избит на улице, а после нападения он был доставлен в больницу, где ему провели операцию на сердце. Леонид Дзюник входит в число ведущих продюсеров России. В 2000 году он занял должность концертного директора у музыкальных коллективов «t.A.T.u.» и «Smash!».