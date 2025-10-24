"Запорожский форум национального единства" планируют сделать ежегодным

Мероприятие ориентировано в первую очередь на молодежь, отметила член экспертного совета комитета по делам национальностей Госдумы Анна Бакаева

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Общероссийская общественно-государственная организация "Ассамблея народов России", которая провела первый "Запорожский форум национального единства", рассчитывает сделать мероприятие ежегодным. Об этом сообщила ТАСС руководитель запорожского отделения организации Ольга Гажева.

"Этот форум в этом году будет отличным стартом, чтобы проводить его ежегодно. Мы будем расширяться, думаю, возможности наши будут расти, и в дальнейшем будем работать над этим ежегодно", - сказала она.

Один из спикеров мероприятия, член экспертного совета комитета по делам национальностей Государственной думы Анна Бакаева подчеркнула, что форум в Запорожской области прошел на стыке двух важных дат: 82-й годовщины освобождения Мелитополя в годы Великой Отечественной войны и Дня народного единства. "Мы поговорим о традиционных ценностях, об уникальности нашего многонационального народа, [о том], что нас всех объединяет: какие страницы истории были переломными, когда наш народ своим единством показывал, что <...> это не просто сила, а всепобеждающая сила", - сказала Бакаева.

По ее словам, форум ориентирован в первую очередь на молодежь. "Аудитория очень насыщенная, начиная от школьников, студентов, заканчивая специалистами сферы молодежной политики. Я надеюсь, что мы сможем разжечь огонь любви к нашей многонациональной России в ходе этой встречи", - отметила она.