"Запорожский форум национального единства" планируют сделать ежегодным
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Общероссийская общественно-государственная организация "Ассамблея народов России", которая провела первый "Запорожский форум национального единства", рассчитывает сделать мероприятие ежегодным. Об этом сообщила ТАСС руководитель запорожского отделения организации Ольга Гажева.
"Этот форум в этом году будет отличным стартом, чтобы проводить его ежегодно. Мы будем расширяться, думаю, возможности наши будут расти, и в дальнейшем будем работать над этим ежегодно", - сказала она.
Один из спикеров мероприятия, член экспертного совета комитета по делам национальностей Государственной думы Анна Бакаева подчеркнула, что форум в Запорожской области прошел на стыке двух важных дат: 82-й годовщины освобождения Мелитополя в годы Великой Отечественной войны и Дня народного единства. "Мы поговорим о традиционных ценностях, об уникальности нашего многонационального народа, [о том], что нас всех объединяет: какие страницы истории были переломными, когда наш народ своим единством показывал, что <...> это не просто сила, а всепобеждающая сила", - сказала Бакаева.
По ее словам, форум ориентирован в первую очередь на молодежь. "Аудитория очень насыщенная, начиная от школьников, студентов, заканчивая специалистами сферы молодежной политики. Я надеюсь, что мы сможем разжечь огонь любви к нашей многонациональной России в ходе этой встречи", - отметила она.