В ЛНР направили более 400 млн рублей на экологические проекты

Основные средства выделили на улучшение водоснабжения муниципалитетов и восстановление лесного фонда республики

Глава ЛНР Леонид Пасечник © Александр Река/ ТАСС

ЛУГАНСК, 24 октября. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики направили более 400 млн рублей на реализацию мероприятий национального проекта "Экологическое благополучие" в 2025 году. Основные средства направлены на улучшение водоснабжения муниципалитетов и восстановление лесного фонда республики, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Леонид Пасечник.

"В рамках федерального проекта "Вода России" наши усилия сосредоточены на экологическом оздоровлении водных объектов. В этом году на эти мероприятия выделено 10 миллионов рублей. <...> Специалисты в настоящее время реконструируют важный гидроузел, чтобы решить проблему с обеспечением водой жителей нескольких округов республики. На это направлено порядка 370 миллионов рублей", - написал он.

По информации главы региона, в сфере лесного хозяйства финансирование мероприятий по лесовосстановлению превысило 16 млн рублей. "Сеянцы молодых деревьев уже высажены на 213 га (81% от плана)", - сообщил Пасечник, добавив, что для обработки почвы и охраны лесов от пожаров закуплено семь единиц спецтехники на сумму 26,2 млн рублей.

Национальный проект "Экологическое благополучие", главной целью которого является сохранение и восстановление окружающей среды, реализуется в ЛНР с 2025 года и будет продолжен до 2030 года.