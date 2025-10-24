В Минприроды Кубани опровергли информацию о массовом отстреле енотов

Животное отнесено к охотничьим ресурсам

КРАСНОДАР, 24 октября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов Краснодарского края опровергло информацию о массовом отстреле енотов в регионе, сообщили ТАСС в его пресс-службе. Животное отнесено к охотничьим ресурсам, численность популяции данного вида в регионе стабильна и составляет 7 тыс. особей.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о проведении властями Краснодарского края массового отстрела енотов на фоне увеличения их популяции. Утверждалось, что рост численности животных "сверх нормы" нарушает баланс экосистемы.

"У нас нет приказа на массовый отстрел [енотов]", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что енот-полоскун в Краснодарском крае относится к охотничьим ресурсам. Так, согласно перечню охотничьих ресурсов, охотники в регионе могут добывать животное в неограниченном количестве. Соответствующий документ опубликован на сайте краевого Минприроды.

Численность енотов в Краснодарском крае сегодня составляет 7 тыс. особей, динамика популяции стабильна. "Наибольшая локализация особей енота-полоскуна фиксируется в Усть-Лабинском и Туапсинском районах. Средняя численность наблюдается в городах Геленджик и Новороссийск, в Северском и Крымском районах", - пояснили в пресс-службе.