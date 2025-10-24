В ДНР потерявшие жилье из-за боев смогут получить частные дома

До изменений граждане могли получить только жилые помещения в многоквартирном доме

ДОНЕЦК, 24 октября. /ТАСС/. Депутаты ДНР законодательно закрепили возможность передачи частных домов в качестве компенсационного жилья утратившим кров из-за боев, сообщили в Народном совете республики.

"Законопроект разработан в целях поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате боевых действий. Теперь им можно будет передать не только жилые помещения в многоквартирном доме, но и жилые индивидуальные дома", - приводит пресс-служба слова председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Анны Кондрыкинской.

Отмечается, что соответствующие изменения парламент внес в закон "О поддержке граждан, жилые помещения которых утрачены в результате боевых действий на территории ДНР".