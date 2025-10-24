В Керченском проливе увеличат группировку на ликвидации разлива мазута

В Краснодарский край уже прибыли спасатели в количестве 180 человек и 17 единиц техники

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Группировка, участвующая в ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе, произошедшего год назад, будет вновь увеличена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Сегодня оперативная группа МЧС России совершила облет районов возможного дрейфа мазута, - цитируют в пресс-службе главу МЧС Александра Куренкова. - Глава чрезвычайного ведомства принял решение увеличить группировку сил и средств для минимизации и ликвидации возможных последствий".

Куренков 24 октября прибыл в Анапу для оценки работ по ликвидации разлива мазута. Там он провел заседание правительственной комиссии под председательством вице-премьера Виталия Савельева по обстановке на побережье Краснодарского края. Глава МЧС предложил провести дополнительный мониторинг дна Черного моря с привлечением водолазной группировки МЧС России и Морспасслужбы.

"В превентивных целях с учетом возможных штормов в осенне-зимний период оперативно организована работа по восстановлению насыпных валов на побережье и установке заградительных сетей вдоль береговой линии. Кроме того, усилен мониторинг обстановки с использованием космических данных, а также путем визуального наблюдения за акваторией и патрулирования береговой линии", - подчеркнули в МЧС. В регион уже прибыли спасатели Донского спасательного центра, Южного регионального поисково-спасательного отряда, главных управлений МЧС России по Ростовской области и Краснодарскому краю в количестве 180 человек и 17 единиц техники.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется устранение последствий.

За почти год работ для мониторинга проанализировано 746 оперативных космических снимков. Общая протяженность зоны мониторинга составила 325 км. В Краснодарском крае собрано и вывезено свыше 182 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.