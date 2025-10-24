Российские альпинисты преодолели технически сложный участок спуска с Манаслу

Группа скоро будет в базовом лагере, сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Niranjan Shrestha

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Команда российских альпинистов, которые находятся на одной из самых высоких гор мира - Манаслу в Непале, прошла технически сложный участок, спустилась на плато и скоро будет в базовом лагере, сообщил ТАСС вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

"Да, они прошли и спустились, - ответил он на вопрос о том, пройден ли технически сложный участок спуска, остановившись перед которым группа накануне сообщила о плохой видимости. - Они спустились на плато - 6 500 [м над уровнем моря], до перевала. Они на свою дорогу выходят. Выйдут скоро к своим палаткам (базовому лагерю - прим. ТАСС)".

Собеседник агентства отметил большой "высотный опыт" и хорошую физическую подготовку альпинистов группы. "Все в порядке", - добавил он, говоря о состоянии здоровья спортсменов.

В пятницу Telegram-канал Shot сообщил, что альпинисты застряли на вершине Манаслу в Непале и не могут спуститься с высоты 8 163 м уже несколько дней. В Федерации альпинизма России опровергли информацию о чрезвычайной ситуации. По данным ФАР, группа находилась на спуске - на высоте порядка 7 500 - 7 600 м, там действительно низкая видимость, но ситуация была штатная, альпинисты к ней подготовлены и оснащены всем необходимым.

Ранее основатель клуба "Эльбрус эксперт" Сергей Сотников рассказал ТАСС, что группа российских альпинистов совершила восхождение на Манаслу, одну из высочайших гор мира (8 163 м), проложив новый маршрут, что значимо для всего мирового альпинизма. По данным на 23 октября, группа успешно спустилась в лагерь, который был разбит на высоте перед последним участком восхождения.