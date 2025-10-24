В Республике Сербской планируют провести Дни Петербурга в 2026 году

Мероприятие также пройдет в Сербии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) планирует провести в стране Дни Санкт-Петербурга весной 2026 года. Об этом сообщил министр торговли и туризма республики Денис Шулич на IV Международном форуме "Роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристских территорий, в том числе входящих в Сеть творческих городов ЮНЕСКО".

"С распростертыми объятиями мы ожидаем Дни Санкт-Петербурга в Республике Сербской, запланированные на следующий год. Это новая глава во взаимодействии между Республикой Сербской и Петербургом на этом направлении. Наши народы связаны исторически, в культурном плане, разделяют общие ценности. Но мы многому можем поучиться у вас в развитии креативных индустрий. Это позволит укрепить сотрудничество в разных сферах", - сказал Шулич, выступая на пленарном заседании форума, которое прошло на площадке в общественном арт-пространстве "АТС".

В Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга уточнили ТАСС, что Дни Санкт-Петербурга весной 2026 года также пройдут и в Сербии. "Планируем деловую и культурную программу", - отметили в пресс-службе комитета.

"Мы с удовольствием продолжим активное сотрудничество с Республикой Сербской, уделяя особое внимание коммуникационной интеграции. В следующем году планируем организовать информационные туры в наш город. Наши усилия направлены на создание двустороннего туристического потока", - отметил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич в своем Telegram-канале, комментируя состоявшиеся на форуме контакты с зарубежными коллегами.

Глава комитета также сообщил, что директор Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Алексей Вальков пригласил представителей Республики Сербской и Венесуэлы принять участие в ПМЭФ в 2026 году. На нынешнем форуме о роли креативных индустрий в Петербурге Венесуэлу представляла Министр туризма Летисия Сесилия Гомес Эрнандес. В ноябре между Венесуэлой и Петербургом планируется открытие прямого воздушного сообщения.

О форуме

Международный форум "Роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристских территорий, в том числе входящих в Сеть творческих городов ЮНЕСКО" проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 25 октября.

Программа 4-го по счету форума включила пленарное заседание, тематические экспертные сессии, посвященные устойчивому региональному развитию, привлечению инвестиций в сферу культуры и туризма, а также влиянию цифровых технологий на формирование новых культурных и эстетических впечатлений. Кроме того, на форуме состоялись мастер-классы и награждение победителей конкурса "Новая культура сувениров 2025".

В форуме принимают участие представители федеральных органов исполнительной власти, международные эксперты, специалисты в области культуры, туризма и креативных индустрий, курирующие взаимодействие с ЮНЕСКО.

Организаторами выступает Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО в рамках участия Северной столицы в программе ЮНЕСКО "Сеть креативных городов".