Следствие изучает возможную причастность Логвиненко к другим преступлениям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 октября. /ТАСС/. Следствие изучает возможную причастность к другим преступлениям бывшего главы Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Об этом заявил представитель следствия в ходе судебного заседания об избрании меры пресечения в Ленинском районном суде, передает корреспондент ТАСС.

Логвиненко был задержан 24 октября, в СК России в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

"[Принимаются] меры к выявлению дополнительных фактов преступной деятельности Логвиненко", - сказал представитель следствия.

Кроме того, по данным следствия, Логвиненко приобрел на 29 октября 2025 авиабилеты по маршруту Краснодар-Дубай. Представитель следствия также отметил, что бывший глава города регулярно выезжает за пределы РФ и имеет действующий заграничный паспорт. Так, в 2017 году Логвиненко выезжал в Турцию, в 2018 году - в Италию, Германию и Турцию, в 2019 году - в Италию и Латвию, в 2020 году - в Азербайджан и Таиланд, в 2021 году - в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в 2023 году - в Египет, Китай, Армению и на Сейшельские острова, в 2024 году - ОАЭ, Китай и Турцию, в 2025 году - Турцию, Таиланд, ОАЭ, Оман и Армению.

Логвиненко был назначен на должность главы администрации Ростова-на-Дону в октябре 2019 года решением городской думы. В октябре 2021 года депутаты продлили его полномочия. Глава администрации часто подвергался критике в соцсетях, в том числе за работу с аварийным жилищным фондом Ростова-на-Дону, состояние дорог, а также выдачу разрешений на застройку в зоне городских рощ. На ежегодной пресс-конференции 14 января 2025 года он опроверг информацию о своей отставке. 28 января 2025 года городская дума Ростова-на-Дону приняла отставку Логвиненко по собственному желанию в ходе внеочередного заседания.