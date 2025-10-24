Ходатайство Логвиненко об отложении заседания по мере пресечения отклонили

Представитель следствия отметил, что бывший глава Ростова-на-Дону имеет широкий круг связей в правоохранительных органах и органах власти региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд отклонил ходатайство защиты бывшего главы Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко об отложении заседания по избранию ему меры пресечения по делу о превышении должностных полномочий с ущербом более 47 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

24 октября Логвиненко был задержан, в СК России в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ), сумма ущерба составила свыше 47 млн рублей.

"Ходатайство со стороны защиты об отложении рассмотрения материалов [дела] по существу <...> отклонить", - сказал судья. В ходе заседания представитель следствия указал, что подозреваемый имеет широкий круг связей в правоохранительных органах и органах власти Ростовской области.

Логвиненко был назначен на должность главы администрации Ростова-на-Дону в октябре 2019 года решением городской думы. В октябре 2021 года депутаты продлили его полномочия. Глава администрации часто подвергался критике в соцсетях, в том числе за работу с аварийным жилищным фондом Ростова-на-Дону, состояние дорог, а также выдачу разрешений на застройку в зоне городских рощ. На ежегодной пресс-конференции 14 января 2025 года он опроверг информацию о своей отставке.

28 января этого года городская дума Ростова-на-Дону приняла отставку Логвиненко по собственному желанию в ходе внеочередного заседания.