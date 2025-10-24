ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
El País: Ксения Собчак оформляет вид на жительство в Испании

Вопрос находится в процессе рассмотрения
Редакция сайта ТАСС
17:46

Ксения Собчак

© Сергей Булкин/ ТАСС

МАДРИД, 24 октября. /ТАСС/. Журналистка Ксения Собчак занимается оформлением вида на жительство в Испании для себя и своего сына. Об этом сообщила газета El País.

По ее информации, Франция предоставила Собчак пятилетнюю визу, позволяющую ей перемещаться по странам Шенгенской зоны, и журналистка приехала в Испанию.

По версии издания, вопрос о предоставлении женщине вида на жительство в королевстве еще находится в процессе рассмотрения. Газета отмечает, что попыталась связаться с Собчак, но безуспешно. 

