El País: Ксения Собчак оформляет вид на жительство в Испании

МАДРИД, 24 октября. /ТАСС/. Журналистка Ксения Собчак занимается оформлением вида на жительство в Испании для себя и своего сына. Об этом сообщила газета El País.

По ее информации, Франция предоставила Собчак пятилетнюю визу, позволяющую ей перемещаться по странам Шенгенской зоны, и журналистка приехала в Испанию.

По версии издания, вопрос о предоставлении женщине вида на жительство в королевстве еще находится в процессе рассмотрения. Газета отмечает, что попыталась связаться с Собчак, но безуспешно.