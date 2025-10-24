Кремлевскую площадь Вологды откроют после реконструкции в День народного единства

Стереоскопы позволят увидеть исторические виды Вологодского кремля прошлого столетия

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Грандиозный праздник в День народного единства, 4 ноября, пройдет на Кремлевской площади в центре Вологды, которую откроют после масштабной реконструкции. Установленные на площади стереоскопы позволят увидеть исторические виды Вологодского кремля прошлого столетия, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"В День народного единства, 4 ноября, откроем Кремлевскую площадь в Вологде. На обновленном общественном пространстве проведем грандиозный праздник с концертной программой, исторической реконструкцией и ярмаркой. Будут работать интерактивные площадки, развернется торговля. Масштабный ремонт одного из ключевых общественных пространств областной столицы провели при поддержке нашего надежного партнера - компании "Фосагро", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

На площади появились новые объекты: ярмарочные домики, гранитные клумбы с подсветкой, стереоскопы, которые позволят увидеть исторические виды Кремля начала XX века, а также декоративные чугунные люки с символикой региона.

Кремлевская площадь Вологды расположена рядом с Вологодским кремлем и Соборной горкой. Изначально мостовая ее была деревянной. В 1947 году к 800-летию Вологды вместо старой мостовой на площади уложили новую каменную, восстановили два бульвара, в центре обустроили газон. В середине 1970-х годов через площадь закрыли движение транспорта. В ходе реконструкции в 2006-2007 годов площадь выложили плиткой, убрали газон с елями посередине.