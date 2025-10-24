Санаторий "Симеиз" в Крыму передали в федеральную собственность
19:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Санаторий "Симеиз", расположенный в черте города Ялта, на самом южном берегу Республики Крым, передали в федеральную собственность. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.
"Принять в федеральную собственность государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Клинический специализированный санаторий "Симеиз", - говорится в документе.
Там также отмечается, что Минюст России, Росимущество и Совет министров Республики Крым должны в течение четырех месяцев обеспечить проведение мероприятий по принятию в федеральную собственность имущества, которое закреплено за санаторием. Его учредителем определен Минюст России.