Минздрав предложил ввести посещение психолога при беременности не менее двух раз

Проектом приказа ведомства также вводится понятие "критические акушерские состояния" и школы для беременных

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Обязательное посещение медицинского психолога предлагается ввести при беременности, таких визитов должно быть не менее двух. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

"Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации устанавливает порядок оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология". Проект приказа имеет следующие новеллы: введено обязательное посещение медицинского психолога не менее двух раз при беременности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также определен срок осуществления приема врачами-специалистами, обследование для определения сопутствующей патологии должно быть проведено не позднее 14 дней от момента обращения. Станут регламентированы сроки постановки беременной на учет с целью максимально раннего начала диспансерного наблюдения за беременной. Уточнены виды, условия, формы оказания медицинской помощи и требования к уровням медорганизаций, оказывающих помощь по данному профилю.

Кроме того, добавлен третий этап проведения дородовой диагностики поздно проявляемых пороков развития плода, при сроках с 34-й недели до 35-й недели шести дней. Проектом также вводится понятие "критические акушерские состояния" и школы для беременных.

"Принятие нового порядка позволит повысить доступность и качество медицинской помощи женщинам и семьям, желающим иметь детей, способствовать укреплению репродуктивного потенциала", - отметили в Минздраве.