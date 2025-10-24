На Херсонщине создали программу поддержки в бизнесе участников СВО и их семей

Проект включает как финансовую, так и образовательную, информационную и консультационную помощь

ГЕНИЧЕСК, 24 октября. /ТАСС/. Комплексную ведомственную программу для поддержки в бизнесе участников специальной военной операции (СВО) и их родных утвердили в Херсонской области, сообщили в администрации региона.

"В Херсонской области утверждена комплексная ведомственная программа "Z - поддержим наших в бизнесе", направленная на поддержку участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей, которые хотят начать или развить собственное дело. Программа разработана в соответствии с поручением президента РФ", - говорится в сообщении.

Программа включает как финансовую, так и образовательную, информационную и консультационную помощь на всех этапах ведения бизнеса. При этом участниками программы могут стать не только начинающие, но и уже действующие предприниматели.

"Программа Z открывает уникальные перспективы для участников и ветеранов СВО, помогая им уверенно стартовать в бизнесе и развиваться. Наша задача - вместе построить сильную и процветающую экономику Херсонской области, поддерживая героизм и труд каждого защитника Отечества", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития региона Эрвина Мусаева.