Вильфанд: в Москве в выходные ожидается температура на 4-6 градусов выше нормы

Такой температурный фон характерен для сентября, отметил научный руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Температурный фон на 4-6 градусов выше нормы, характерный для сентября, прогнозируется в Москве в эти выходные. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Европейская Россия находится на восточной периферии циклона, воздух перемещается прямо с юга, с восточных акваторий Средиземного моря, воздух очень теплый. И в связи с этим будут температуры высокие в Московском регионе. В ночь и на субботу, и на воскресенье минимальное значение будет плюс 5-7 градусов. В субботу днем прогнозируется 10-12 градусов, такой температурный фон на 6 градусов выше нормы и характерен для последней пятидневки сентября. В воскресенье будет 7-10 градусов, что на 4 градуса выше нормы", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что поскольку Москва находится на периферии циклона, давление сейчас ниже нормы примерно на 5 мм ртутного столба. Это обуславливает погоду с дождями. В понедельник днем температура останется прежней: 7-10 градусов, возможен небольшой дождь.