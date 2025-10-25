Умерла мать короля Таиланда

Ей было 93 года

БАНГКОК, 25 октября. /ТАСС/. Королева Сирикит, мать таиландского монарха Маха Вачиралонгкорна (Рама Х), умерла на 94-м году жизни. Об этом сообщила канцелярия королевского двора.

"Она мирно ушла из жизни в возрасте 93 лет в мемориальном госпитале короля Чулалонгкорна, принадлежащем Тайскому обществу Красного Креста, в пятницу, 24 октября, в 21:21 (17:21 мск)", - говорится в сообщении.

Сирикит находилась в больнице под наблюдением врачей с сентября 2019 года. "С 17 октября 2025 года Ее Величество Сирикит, королева-мать, страдала от инфекции кровотока. Хотя врачи оказывали максимальную помощь, ее состояние постепенно ухудшалось. Его Величество отдал приказ бюро двора организовать похороны с высочайшими почестями и в соответствии с традициями. Его Величество любезно распорядился, чтобы члены королевской семьи и придворные соблюдали траур в течение одного года со дня ее смерти", - информировали в канцелярии.

Сирикит, родившуюся в 1932 году, почитают в Таиланде за лидерские качества. Когда ее муж король Пумипон Адульядет (Рама IX) принял монашество в 1956 году, она официально стала королевой-регентом. Рама X является ее единственным сыном, у него три сестры. С 1976 года в день ее рождения Таиланд отмечает День матери.

Сирикит помогала Раме IX воплотить в жизнь инициативу по улучшению качества жизни крестьян. Благодаря ее усилиям тайские женщины получили возможность самостоятельно зарабатывать на ручной работе через специальный фонд поддержки. Она внесла немалый вклад в то, что тайский шелк стал одним из самых узнаваемых брендов страны.

В 2007 году королева Сирикит посетила Россию по случаю 110-летия установления дипломатических отношений с Таиландом.