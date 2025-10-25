Вильфанд: более чем в 10 регионах России ожидаются опасные явления погоды

В частности, на Сахалине и островах Курильской гряды пройдут сильные дожди, что может привести к подъему уровня рек, отметил научный руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Сильные осадки, ветер до 33 м/с, гололед прогнозируются в ближайшие дни более чем в 10 российских регионах. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На выходных в Иркутской области и Бурятии прогнозируются сильный снег и ветер до 22 м/с, а на побережье Чукотки ветер может развивать скорость до 25 м/с. В Якутии на побережье Северного Ледовитого океана ожидается очень сильный ветер до 33 м/с, на востоке Хабаровского края будут наблюдаться сильные осадки в виде снега и мокрого снега, ветер разовьет скорость до 23 м/с, а на Тихоокеанском побережье - до 28 м/с, прогнозируются и гололедные явления", - сказал он.

Метеоролог уточнил, что на Сахалине и островах Курильской гряды пройдут сильные дожди, что может привести к подъему уровня рек, скорость ветра при этом составит 25 м/ с и более. На северо-востоке Приморского края также прогнозируются сильные осадки в виде снега и дождя, ветер до 20 м/с.

На юге европейской России ситуация несколько другая, в Крыму, Краснодарском крае и Ставрополье на выходных будет дождливо, ливни ожидаются и в Ростовской области. Температура при этом составит около 15 градусов. Начиная со следующей недели температура воздуха будет выше 20 градусов. Температура воды в Черном море на текущий момент опустилась до 17-18 градусов.