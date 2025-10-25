Новый учебник географии будет стоить меньше коммерческих аналогов

Новое пособие по предмету должно появиться в России к 2028 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Стоимость нового государственного учебника по географии точно будет ниже коммерческих аналогов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Ранее президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу в интервью ТАСС и другим российским СМИ сообщил, что новый учебник географии должен появиться в России к 2028 году.

"Говорить о цене учебника пока рано, все-таки впереди еще три года подготовки. Но цена будет точно ниже коммерческих аналогов", - сказано в сообщении.