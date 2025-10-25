"Золотое яблоко": миллениалы в Белоруссии предпочитает покупать косметику онлайн

Поколение альфа проявляет тягу к офлайн-покупкам, говорится в исследовании сети

МИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Представители поколения альфа в Белоруссии предпочитают приобретать косметику офлайн, а миллениалы - онлайн. Об этом свидетельствуют результаты исследования сети "Золотое яблоко", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Специалисты сети магазинов пришли к заключению, что белорусские альфа, зумеры и миллениалы демонстрируют совершенно иные потребительские привычки, чем принято считать. Поколение альфа, выросшее в эпоху искусственного интеллекта и технологий, проявляет тягу к офлайн-покупкам. 69% представителей этого поколения закупаются в магазинах и лишь 31% - онлайн. Это самый высокий показатель офлайн-шопинга среди всех возрастных групп.

Миллениалы, напротив, предпочитают экономить время на походы в магазин: 52% покупок совершается в интернете, а 48% - в магазинах. Зумеры, оказавшиеся в "пограничном" положении, демонстрируют равный интерес к обоим форматам.

По мнению авторов исследования, для поколения альфа в Белоруссии поход за косметикой - это целый ритуал и способ получить эмоции. Офлайн-магазины дают им возможность тестировать продукты, рассматривать упаковки, делиться впечатлениями с друзьями и проводить время весело и познавательно. Декоративная косметика является ключевой категорией для этой аудитории - 32% всех офлайн-продаж и 16% онлайн. Специалисты объясняют это тем, что альфа не обладают достаточным опытом, чтобы выбирать продукты вслепую, и предпочитают рассмотреть их как следует перед оплатой. Это также способ протестировать новинки и составить о них собственное мнение.

Согласно выводам аналитиков, белорусские миллениалы демонстрируют уверенный переход в цифровую среду и предпочитают онлайн-шопинг. Они рациональны, ориентируются на отзывы, сравнивают предложения и при этом остаются лояльными к знакомым брендам. Самая значимая категория для миллениалов - уходовые средства для лица и тела (25% онлайн и 22% офлайн). Макияж - единственная из ключевых категорий, где офлайн все еще лидирует (15% против 13%). Уход за волосами и парфюмерия, напротив, демонстрируют омниканальность. Миллениалы чаще готовы покупать ароматы без предварительного тестирования, так как хорошо знают свои вкусы и предпочтения.

Белорусские зумеры гибко совмещают оба способа: они могут заказать уход онлайн, а макияж протестировать в магазине. По данным специалистов, для поколения Z уход за кожей становится самой значимой категорией - почти равные доли онлайн- и офлайн-покупок (21% и 20% соответственно) говорят о том, что зумеры одинаково комфортно чувствуют себя в обоих форматах. Это поколение переосмысливает подход, смещая фокус с декоративной косметики в пользу ухода.