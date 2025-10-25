"Островок": отели КНР лидируют по росту спроса на отдых на ноябрьские праздники

По данным сервиса онлайн-бронирования, более умеренная динамика наблюдается в Турции, Узбекистане, Армении, Грузии и Таиланде

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Каждую четвертую поездку на ноябрьские праздники в 2025 году россияне планируют за рубеж, спрос на размещение за границей сильнее всего вырос на отели Китая (+77%). Об этом говорится в материалах сервиса онлайн-бронирования "Островок", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Каждую четвертую поездку россияне планируют за рубеж: спрос на размещение за границей вырос на 28% год к году. Самый значительный рост продемонстрировал Китай (+77%), а также Белоруссия (+67%) и ОАЭ (+60%)", - отмечается в материалах.

Более умеренная динамика наблюдается в Турции (+25%), Узбекистане (+18%), Армении (+16%), Грузии (+15%) и Таиланде (+7%). В 10-ку стран-лидеров по спросу на аренду жилья за рубежом также вошли Япония и Италия.

При этом бронь жилья по некоторым направлениям на ноябрьские праздники в 2025 году стала дешевле, чем в 2024 году: средняя стоимость забронированной ночи в отелях Китая снизилась на 11% до 11 тыс. рублей, в Грузии - на 10% до 5,1 тыс. рублей, в Армении - на 9% до 6,3 тыс. рублей, в Абхазии - на 8% до 4 тыс. рублей, в Италии - на 7% до 12,6 тыс. рублей, в ОАЭ - на 5% до 27,1 тыс. рублей. Эксперты связывают тенденцию с укреплением рубля в среднем на 10% относительно осени 2024 года.

Планируя путешествия за границу на ноябрьские праздники, российские туристы отдают предпочтение отелям без звезд - на них приходится 24% бронирований в объектах размещения за рубежом. Отели три звезды и апартаменты выбирают по 20% в каждой категории соответственно, отели четыре звезды - 19%. Реже - пятизвездочные гостиницы (10%), отели с одной или двумя звездами (4%).