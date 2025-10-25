В Дагестане обеспечат мобильной связью порядка 200 населенных пунктов

За последние три года построено более 100 вышек сотовой связи, сообщил министр цифрового развития региона Юрий Гамзатов

ПЯТИГОРСК, 25 октября. /ТАСС/. Более 200 населенных пунктов обеспечат мобильной связью до 2030 года в рамках реализации федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" в Республике Дагестан. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил министр цифрового развития региона Юрий Гамзатов.

"За последние три года построено более 100 вышек сотовой связи в населенных пунктах. До конца года еще предполагается порядка 25 или 30 населенных пунктов, где это будет запущено. До 2030 года еще порядка 214 малых населенных пунктов будут включены в программу по развитию инфраструктуры связи", - рассказал Гамзатов.

Спикер отметил, что с 2023 года федеральный проект "Устранение цифрового неравенства 2.0" работает по новым правилам. "У нас реализуется проект "Устранение цифрового неравенства" с 2023 года, и на сегодняшний день он охватил около 100 населенных пунктов, где ранее отсутствовала связь любого формата. Изначально программа была рассчитана на поселения с численностью от 100 до 500 жителей, а в этом году к ним добавились и села с населением от 500 до 1 000 человек. В основном это горные поселения, в которых и выполняется данная программа", - добавил министр.