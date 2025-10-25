Володин поздравил сотрудников и ветеранов ФТС с профессиональным праздником

Российские таможенники вносят вклад в обеспечение финансовой безопасности России, подчеркнул председатель ГД

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав, сотрудников и ветеранов Федеральной таможенной службы (ФТС) с профессиональным праздником и отметил их вклад в обеспечение финансовой безопасности России.

"Контролируя движение грузов через государственную границу, решая задачи по предупреждению экономических преступлений и распространению контрафактных товаров, ФТС России вносит вклад в обеспечение финансовой безопасности нашей страны", - отметил Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

Он подчеркнул, что профессионализм, ответственное отношение к делу и принципиальность российских таможенников способствуют укреплению международных торговых связей.