Без электричества остались 98 тыс. жителей Херсонской области

Это произошло из-за выхода из строя оборудования подстанции

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 25 октября. /ТАСС/. 96 населенных пунктов Херсонской области и 98 тыс. жителей региона остались без электроснабжения из-за выхода из строя оборудования подстанции. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

"Утром произошло аварийное отключение подстанции "Виноградово" по причине износа оборудования. Без света остались 96 населенных пунктов Скадовского, Голопристанского, Алешкинского и частично Каховского округов. Затронуто более 98 тыс. человек. Все социально значимые объекты переведены на аварийные источники питания", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо отметил, что бригады "Херсонэнерго" работают над восстановлением электроснабжения.