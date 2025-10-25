В Москве началась реставрация фасадов собора Богоявления в Елохове

Особое внимание специалисты уделят сохранению декоративных наличников с фронтонами на консолях, медальонов с лепными розетками и межъярусных карнизов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Реставрация фасадов собора Богоявления в Елохове на Спартаковской улице стартовала в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Это один из старейших и крупнейших действующих храмов столицы. Именно в нем крестили Александра Пушкина", - отметил мэр.

В ходе реставрации специалисты расчистят штукатурную и белокаменную отделку фасадов, гранитные элементы ступеней и площадок, восстановят поврежденную кирпичную кладку и швы, а также металлические и деревянные элементы кровли - из меди с отделкой сусальным золотом. Кроме того, планируется выполнить консервацию мозаичных панно.

Особое внимание уделят сохранению уникальных декоративных наличников с фронтонами на консолях, медальонов с лепными розетками и межъярусных карнизов.

Как уточнил Собянин, вернуть фасадам собора исторический вид планируется до конца 2026 года

Храм ведет свою историю с XVI века, когда он был деревянным. Позднее его перестроили в камне, в середине XIX века реконструировали по проекту архитектора Евграфа Тюрина. Сегодня пятикупольный собор высотой 56 м отличается фасадами в стиле ампир, украшенными колоннами, полуколоннами, пилястрами и лепниной.