В Бурятии восстановили движение на федеральной трассе "Байкал" после снегопада

На перевале продолжают дежурить две комбинированные дорожные машины

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 25 октября. /ТАСС/. Движение на федеральной трассе "Байкал" на границе Бурятии и Забайкальского края восстановлено после снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Южный Байкал".

"24 октября и сегодня, 25 октября, в связи со сложными погодными условиями, движение грузового автотранспорта на автодороге Р-258 "Байкал" на границе Республики Бурятия и Забайкальского края было затруднено. Однако на данный момент движение восстановлено и осуществляется в беспрепятственном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на перевале продолжают дежурить две комбинированные дорожные машины, а все дорожные службы переведены в круглосуточный режим работы. На 702-м км автодороги Р-258 "Байкал" сотрудники ГАИ периодически останавливают большегрузные автомобили для регулировки движения.

По всей сети федеральных автодорог, подведомственных ФКУ Упрдор "Южный Байкал", дежурят 83 единицы дорожной техники. Дорожную обстановку анализируют с помощью камер видеонаблюдения и 40 метеопостов.

По данным ГУ МЧС по Бурятии, 24-25 октября в регионе в разное время суток пройдет снег. Наблюдаются порывистый ветер до 22 м/с, на дорогах местами гололедица, на перевалах снежные накаты. Спасатели рекомендовали местным жителям и гостям республики отказаться от дальних поездок, выходов на туристические маршруты.