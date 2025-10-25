В ОП предложили ввести для мигрантов платные медстраховки при въезде в Россию

Так мигранты будут обращаться в частные клиники, не нагружая государственную систему здравоохранения, подчеркнул зампред комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Мартынов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Приобретение обязательной платной медицинской страховки мигрантами при въезде в Россию может стать одной из мер для снижения нагрузки на систему здравоохранения РФ. Такое мнение высказал зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, руководитель федерального проекта "Здравконтроль" Евгений Мартынов.

"Одной из мер могла бы быть покупка платной медицинской страховки перед тем, как мигрант въезжает в страну. Да, у них сохранится безвизовый режим, но, оплатив медстраховку, мигранты будут обращаться в частные клиники, не нагружая государственную систему здравоохранения", - приводятся слова Мартынова в сообщении, опубликованном в Telegram-канале палаты.

По словам Мартынова, сейчас наблюдается серьезная нагрузка на систему здравоохранения. "Мы это видим даже через обращения в системе медчатов проекта "Здравконтроль" и в Поволжье, и на Урале, и в сибирских регионах, и в Центральной России. Так, например, в первой половине 2025 года ТФОМС (территориальный фонд обязательного медицинского страхования - прим. ТАСС) Свердловской области выделил 204,5 из 369 млн руб. на лечение иностранных граждан, имеющих полис ОМС, то есть почти 56%", - сказал он.

Мартынов отметил, что в тех регионах, где этот показатель достигает 50%, это существенно влияет в целом на инфраструктуру здравоохранения, на дефицит врачей, на невозможность записи к врачам граждан России и означает в два раза снижение качества и доступности медицинской помощи. "То есть наши граждане могли бы дольше и качественнее жить, чаще и легче приходить к врачу, проходить диспансеризацию, медосмотры, профилактику", - считает член ОП.

Мартынов привел в пример ситуацию, когда члены семьи мигрантов без полиса ОМС, если им отказывают в плановой помощи, часто вызывают скорую помощь. "И в этот момент карет скорой не хватает. Вместо того, чтобы ехать к пациенту с острым коронарным синдромом, [врачи] по факту отвлекаются и едут к мигранту с насморком", - сказал он.

В этой связи Мартынов инициировал проверку нагрузки на систему здравоохранения, связанную с обращениями мигрантов и их семей за медицинской помощью, направив официальный запрос в органы власти и в ТФОМС. Запрошены данные об общем количестве обращений мигрантов, объемах финансирования, формах оказания медицинской помощи. По данным единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в 2024 году свыше 4,7 млн иностранных граждан получили медицинскую помощь в России, однако детальная статистика отсутствует.