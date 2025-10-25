Беспрозванных: участники форума "Шум" на площадке получают предложения о работе

Это подтверждает роль мероприятия как эффективной кадровой площадки, сообщил губернатор Калининградской области

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Участники всероссийского образовательного форума "Шум" получают предложения о работе прямо на площадке форума, что подтверждает его статус как эффективной кадровой площадки. Об этом ТАСС сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

"Шум" стал кузницей кадров для медиасферы, формируя новое поколение специалистов, владеющих современными инструментами и понимающих свою ответственность перед обществом. Многие участники находят работу прямо на форуме - получают предложения от медиахолдингов и пресс-служб, что подтверждает его роль как эффективной кадровой площадки", - сказал он.

Беспрозванных отметил, что главным преимуществом программ форума является практическая направленность. "Молодежь сегодня хочет применять знания на деле, видеть результаты и сотрудничать. "Шум" дает такие возможности: каждая программа строится вокруг реальных кейсов от партнеров - медиахолдингов, госструктур и бизнеса. Например, в этом году участники работали над проектом по популяризации форта №1 и разрабатывали фирменный стиль кампании к российско-китайским играм в Калининградской области, которые пройдут в 2026 году", - добавил губернатор.

Организаторами Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики "Шум" выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительство Калининградской области, в лице АНО "Молодежный центр "Шум". Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики "Шум" организуется в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".

ТАСС - официальный партнер форума.