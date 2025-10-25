В Свердловской области возведут 15 детских оздоровительных лагерей

Проект "Уральские каникулы" рассчитан на пять лет, сообщил губернатор региона Денис Паслер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Свердловские власти запустили пятилетний проект по модернизации мест для детского отдыха. В планах возведение 15 корпусов на 600 мест и организация 25 палаточных лагерей на 1 200 мест, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Паслер.

"Запускаем проект "Уральские каникулы", он рассчитан на пять лет и предусматривает кардинальную модернизацию всей инфраструктуры детского отдыха. <…> Лагеря должны быть доступны для отдыха круглый год. Будем ремонтировать существующие и устанавливать жилые корпуса, сделанные по технологии быстровозводимого каркасного строительства, <…> всего планируем возвести 15 корпусов на 600 койко-мест. <…> За 5 лет планируем организовать 25 палаточных лагерей на 12 00 койко-мест", - написал он.

Паслер пояснил, что в регионе хорошая природа, есть много возможностей для отдыха, но существующих мощностей недостаточно - 68 лагерей приняли в летние смены 82 тыс. детей, но теперь планируется увеличить это число.

"В местах детского отдыха установим секции с современными комфортными сафари-палатками. Ребята смогут максимально приблизиться к природе, заниматься спортом на свежем воздухе, ходить в походы. <…> Для укрепления здоровья, развития координации и выносливости детей в лагерях появятся 12 бассейнов. [Также] поставил задачу создавать санаторные отделения - всего не менее 12 комплексов, а также устанавливать стационарные медпункты и закупать дополнительное медицинское оборудование", - поделился глава региона.

При этом в планах отмечать грантами лучшие лагеря, чтобы они создавали новые творческие и спортивные мастерские.

"Все, чтобы каждый ребенок чувствовал себя любимым, ценным и счастливым", - подчеркнул Паслер.