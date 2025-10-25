ТАСС: семья Золотницкого назвала причину его смерти

Артист умер после продолжительной болезни

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Причиной смерти заслуженного артиста РФ актера Алексея Золотницкого стала длительная болезнь. Об этом ТАСС сообщили в семье актера.

"Он болел последние 10 лет, у него был инсульт, все ухудшалось. <…> Сегодня состояние ухудшилось, приезжала скорая, но его уже не смогли спасти", - сказал собеседник агентства.

Золотницкий стал известен благодаря озвучиванию таких актеров, как Энтони Хопкинс, Ален Делон и Роберт де Ниро. С 1989 года он входил в труппу Театра Олега Табакова.

Известность актеру принесла роль дворецкого Роджерса в советском двухсерийном фильме Станислава Говорухина "Десять негритят" (1987), снятом по одноименному роману Агаты Кристи.

