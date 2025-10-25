ТАСС: в Харьковской области уничтожили диверсионную группу 54-й бригады ВСУ
18:03
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Диверсионная группа, в том числе командир роты специальной разведки 54-й отдельной бригады ВСУ, уничтожена в Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
"В Харьковской области уничтожена диверсионная группа 54-й отдельной бригады ВСУ. Командир 4-й группы специальной разведки роты специальной разведки 54-й отдельной бригады ВСУ штаб-сержант Лебедев Михаил Евгеньевич 13.11.1977 г. р. из Ровненской области ликвидирован в составе этой же группы", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что до СВО Лебедев участвовал в антитеррористической операции в Донбассе в составе добровольческих батальонов и придерживался националистических идей.