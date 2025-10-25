Посольство РФ: угрозы туристическим центрам Кубы из-за шторма "Мелисса" нет

Вместе с тем диппредставительство распространило рекомендации для российских граждан в связи со штормом

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 25 октября. /ТАСС/. Тропический шторм "Мелисса", который приближается к побережью Кубы, на данный момент не представляет угрозы для основных туристических центров острова, в том числе популярного среди российских туристов курорта Варадеро. Об этом сообщило посольство России в Гаване.

"Предполагается, что 28 и 29 октября "Мелисса" пройдет над восточными регионами страны, в том числе провинциями Гуантанамо, Сантьяго-де-Куба, Гранма, Ольгин, Лас-Тунас и Камагуэй, - отмечается в сообщении посольства в его Telegram-канале со ссылкой на прогноз Института метеорологии Кубы. - Угрозы основным туристическим центрам страны, в том числе курортному городу Варадеро, в настоящий момент нет".

Вместе с тем диппредставительство распространило рекомендации для российских граждан в связи со штормом.

"Тем не менее рекомендуем российским гражданам, планирующим посещение Кубы в ближайшее время, учитывать климатический фактор при планировании поездок, а уже находящимся на Кубе соотечественникам - неукоснительно соблюдать рекомендации местных властей", - подчеркнули в диппредставительстве.